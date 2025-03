Durante Carnaval, governador Wanderlei Barbosa anuncia construção de praça no povoado de Campo Alegre, em Paranã

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, anunciou, na noite desse sábado, 1º de março, a construção da praça no povoado de Campo Alegre, em Paranã, região sudeste do estado. O anúncio foi feito durante a programação do Carnaval, no povoado, que conta com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

A obra, avaliada em R$ 1,2 milhão, está prevista para ser entregue ainda neste ano, após a assinatura da Ordem de Serviço. Na ocasião, o chefe do Executivo detalhou as melhorias que a praça trará à comunidade. “O local contará com uma série de equipamentos, terá uma feirinha no centro e um campo de futebol ao lado. Vamos assinar a Ordem de Serviço para iniciar as obras no mês de abril e, no fim do ano, queremos que a praça esteja pronta para uma grande inauguração”, destacou o governador ao exibir o vídeo da maquete que mostra como a praça ficará após a conclusão.

O governador também ressaltou a importância de Campo Alegre, pela primeira vez, receber uma festividade de Carnaval. O povoado, que está situado na região das Serras Gerais, é reconhecido por seus atrativos naturais, como cachoeiras, mirantes, cavernas e rios, além da rica cultura das comunidades tradicionais.

O prefeito de Paranã, Fábio da Farmácia, agradeceu o apoio do governo estadual para promover o desenvolvimento da região. “O que o governador faz por Campo Alegre é dar visibilidade, trazer dignidade e os investimentos que a nossa comunidade precisa. Sem o senhor, não teríamos conseguido nem 10% disso. Hoje, temos vários empreendedores investindo no distrito, sabendo que aqui a economia e o turismo vão se desenvolver. E tudo isso é possível graças a ações como essa”.

Parceria com a Energisa

Durante a programação, o governador Wanderlei Barbosa mencionou a parceria com a Energisa, destacando a melhoria no fornecimento de energia elétrica para a região. “Recebi o diretor-presidente da Energisa, Alessandro Brum, em meu gabinete no palácio, e ressaltei a ele sobre as regiões em Paranã, em Campo Alegre, que não têm ainda energia nas fazendas, e fiquei feliz ao saber que já tem um projeto pronto. São 134 famílias que receberão energia”, afirmou o governador.

O diretor-presidente da Energisa reforçou o compromisso com a região. “Vamos resolver o problema dessa região que ainda carece de investimento de energia elétrica, já temos o cadastro, já sabemos quem são as pessoas que precisam ser atendidas, e em breve essa situação vai estar em outro patamar, porque a energia é vetor de desenvolvimento”, reforçou Alessandro Brum.

Programação do Carnaval

Durante a festividade em Campo Alegre, o governador Wanderlei Barbosa realizou o sorteio, promovido pela Energisa, de 20 geladeiras e 30 ventiladores para os moradores.

“É uma felicidade enorme participar deste sorteio. Muitos moradores aqui não têm eletrodomésticos. Eu mesma tenho uma geladeira bem usada, e o Carnaval em Campo Alegre está maravilhoso”, destacou Neuci Domingues dos Santos, ganhadora de uma geladeira no sorteio.

O evento realizado na sexta-feira, 28, e nesse sábado, 1º de março, reuniu a comunidade para celebrar o Carnaval pela primeira vez com uma programação diversificada. Durante o dia, a população teve a oportunidade de participar de uma ação da Energisa, promovendo a eficiência energética com a troca de lâmpadas fluorescentes e incandescentes por lâmpadas de LED, além de outras atividades culturais.

A comerciante Cleide Paula Pires ressaltou a importância do evento para a economia da região. “No Carnaval, a comunidade geralmente vai para os municípios vizinhos, mas este ano, com o primeiro Carnaval realizado aqui, os comerciantes e ambulantes puderam aproveitar a oportunidade para fazer a economia girar. Agradeço, em nome de todos, ao governador Wanderlei Barbosa por essa oportunidade de trazer um evento tão bonito para Campo Alegre”, parabenizou a moradora.