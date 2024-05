EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE

FAZ SABER, a Oficial Registradora de Imóveis de Cariri do Tocantins-TO, situado na Av. Bernardo Sayão, n. 875, em da Cidade de Cariri do Tocantins-TO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 8.935/94, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, quanto a este presente Procedimento de Retificação de Área/Georreferenciamento, que: OMILDES DE PAULA, inscrito no CPF/MF sob o nº 155.614.378-87; Requer a Retificação Geodésica de sua propriedade rural objeto da matrícula nº 506, desta Serventia de Registro de Imóveis de Cariri do Tocantins-TO, processado nos termos dos art. 212 e 213 da Lei nº 6.015/73 dos Registros Públicos; E, diante da falta expressa de anuência na Planta e/ou Declaração Individual de Respeito de Limites dos confrontantes: JOÃO PEREIRA LIMA