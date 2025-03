Em Guaraí, BR-153 é interditada por risco de rompimento de barragem e PRF anuncia desvios

da redação

A BR-153 foi totalmente interditada no trecho que dá acesso aos municípios de Guaraí e Pedro Afonso, região nordeste do estado. Segundo a Prefeitura de Guaraí, na noite desta segunda-feira (17) uma barragem nas proximidades da rodovia apresentou risco de rompimento e surgiram fissuras na pista, no KM 346.

De acordo com a prefeitura, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão avaliando o local. Não há previsão para liberação da rodovia.

Como o trecho está totalmente interditado, a Polícia Rodoviária Federal divulgou rotas alternativas para quem sai de Guaraí e uma para os que chegam de Pedro Afonso. Confira:

1ª Opção

Sentido Norte a Sul

Acessar a TO-336, que vai de Colmeia/TO a Goiany dos Campos/TO até a TO-164

Chegar em Goianorte/ TO e seguir até os Dois Irmãos /TO para a TO-342 e a BR-153 em Miranorte/ TO

2ª Opção

Sentido Sul a Norte