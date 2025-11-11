Entidades classistas debatem com governo sobre PEC do Teto Único

Da redação

A comissão formada por representantes de entidades classistas estaduais foi recebida, a portas fechadas, no Palácio Araguaia, nesta segunda-feira (10), por uma equipe do Governo do Tocantins. O grupo governamental foi composto pelos secretários de Estado da Administração, Marcos Duarte; da Fazenda, Jairo Mariano; do Planejamento, Ronaldo Dimas; da Segurança Pública, Bruno Azevedo; da Casa Civil, Irana de Sousa; da Governadoria, Raul de Jesus Filho e Neto; e pela presidente do Igeprev, Bárbara Jesuína Mendes Gomes.

O encontro teve como pauta central a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Teto Único dos Servidores do Estado.

O diálogo ocorreu em meio à mobilização das categorias, que se reuniram no início da tarde, no hall de entrada do Palácio Araguaia, para cobrar do governo uma resposta sobre a proposta.

Comissão técnica e transparência nos números

Após a reunião, o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Tocantins (Simed-TO), Reginaldo Abdalla Rosa, destacou que o governo apresentou dados detalhados sobre as despesas e abriu as informações para análise conjunta.