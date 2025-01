Estrutura da ponte JK será implodida neste domingo (02) e casas próximas serão evacuadas para prevenção

A ponte que ficava na divisa entre os estados do Tocantins e do Maranhão desabou no dia 22 de dezembro de 2024. Dez veículos estavam na estrutura quando ocorreu o desabamento. Dezoito pessoas estavam em carros, motos, caminhonetes e carretas e foram parar no Rio Tocantins. Do total de vítimas, 14 morreram, três estão desaparecidas e uma sobreviveu.

A estrutura será implodida às 14h de domingo, 2 de fevereiro. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que será utilizada a técnica que utiliza o calor intenso e explosivos estrategicamente posicionados nas partes da ponte que não desabaram. O perímetro de segurança é de 2.148m em Estreito e de 2.136m em Aguiarnópolis.