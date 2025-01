da redação

Na noite desta segunda-feira, dia 27, foi publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins a nomeação do ex-vereador de Palmas, Pedro Cardoso, como novo presidente da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS). A escolha, feita pelo governador Wanderlei Barbosa, reforça a confiança em sua trajetória como gestor público e sua dedicação às causas da comunidade.