Gedeon Pitaluga é empossado diretor-geral da Escola Superior da Advocacia Nacional

da redação

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga, foi empossado neste sábado, (22/03), como o novo Diretor-Geral da Escola Superior da Advocacia Nacional (ESA Nacional). A nomeação foi oficializada por meio da assinatura da Portaria n.º 045/2025 pelo Presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti. Gedeon Pitaluga assume a gestão da ESA Nacional para o período de 2025 a 2028 e se torna o primeiro Presidente de Seccional a assumir a Diretoria Geral da ESA Nacional.

“Agradeço a oportunidade e a confiança do Presidente Beto Simonetti por me oportunizar assumir a Diretoria Geral da Escola Superior da Advocacia Nacional. É um novo desafio, uma responsabilidade enorme e compatível à importância da pauta de qualificação nacional de quase 1.500.000 de advogados e advogadas brasileiras com inovação, modernidade e inclusão”, pontuou Gedeon Pitaluga.

A Escola Superior da Advocacia Nacional, vinculada ao Conselho Federal da OAB, tem como objetivo promover a educação continuada no exercício da advocacia, garantindo acesso ao aperfeiçoamento profissional para advogados e advogadas de todas as regiões do Brasil. A ESA Nacional também se dedica a fomentar novas abordagens e paradigmas no campo jurídico, abrangendo diversas áreas do Direito.