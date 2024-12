Governador Wanderlei Barbosa lamenta queda de Ponte no rio Tocantins

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, lamentou o acidente que ocorreu na tarde deste domingo com a queda de parte da ponte que fica sobre o rio Tocantins na divisa do estado com o Maranhão. Ele acionou o Corpo de Bombeiros e solicitou reforços, incluindo mergulhadores de Palmas, para as operações de resgate.

“Com tristeza recebi a notícia do desabamento de parte da ponte sobre o rio Tocantins. Entre Estreito Ma e Aguiarnopolis To. Já conversei com o ministro dos Transportes, Renan Filho e com o governador do Maranhão. Nos unimos no apoio ao resgate de vítimas”, disse.