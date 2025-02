Governador Wanderlei Barbosa vistoria obras de pavimentação em fase final do Trevo da Praia

da redação

O governador Wanderlei Barbosa visitou as obras de pavimentação asfáltica do Trevo da Praia, entre Gurupi e Peixe. As obras recebem um investimento de aproximadamente R$ 70 milhões e abrangem um trecho de quase 50 km. Atualmente, já foram concluídos os serviços de terraplanagem, drenagem e pavimentação asfáltica de 30 km (em torno de 60%), faltando apenas 16 km para o projeto ser concluído.

O governador comentou sobre o estudo para ampliar os acessos do trecho, incluindo uma ligação pelo setor industrial, dando direção à Avenida Goiás, em Gurupi. “Estamos trabalhando com os nossos deputados e a nossa senadora Dorinha, pois entendemos a importância desses acessos, que vão facilitar muito a vida da população. Já concluímos parte dessa obra e, em breve, vamos entregá-la completamente”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, reforçou a importância das parcerias para a viabilização da obra, que permitirá um maior fluxo de tráfego nas estradas. “Estamos em parceria com o Governo do Tocantins, o que nos ajuda muito. Queremos viabilizar esta via para que os caminhões pesados deixem de trafegar dentro da cidade. O governador é nosso parceiro e muito comprometido com nossa cidade e região”, pontuou a prefeita.

Acompanharam o governador na agenda, a senadora Dorinha Seabra; o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Amélio Cayres; deputados federais; deputados estaduais; secretários de Estado; prefeitos das cidades da região e demais autoridades.