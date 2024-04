Governo assina novos contratos de transmissão de energia e Tocantins será contemplado

da redação

O governo federal assinou em evento no Palácio do Planalto três contratos de concessão do segundo Leilão de Transmissão de 2023. A previsão é que as novas linhas de transmissão tenham uma extensão de 4.471 km, passando por cinco estados a uma potência de 9.840 megawatts com investimentos na ordem de R$ 21,7 bilhões. As concessões são de 30 anos. O Tocantins será um dos cinco estados do Brasil que receberão investimentos possibilitados pelas novas concessões.

Este foi o maior leilão de transmissão já realizado na história do país. Os contratos têm previsão de investimentos de R$ 21,7 bilhões em 4.471 km de linhas de transmissão, nos estados de Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. As obras em todos os estados estão programadas para durar de 60 a 72 meses e devem gerar quase 37 mil empregos, entre diretos e indiretos. Os investimentos contribuirão para ampliar a capacidade de interligação entre as regiões Nordeste e Centro-Sul do Brasil.

O Tocantins faz parte do plano de investimentos da multinacional chinesa State Grid, vencedora de um três lotes leiloados. O grupo Energisa realizou o mapeamento das regiões em crescimento no Estado e está incorporando essas áreas em seu planejamento de expansão.

O diretor de Relações Institucionais da Energisa Tocantins, Alankardek Ferreira Moreira, destacou os impactos econômicos da assinatura dos contratos.

“Os investimentos vão permitir a melhora dessa capacidade energética do Tocantins e dará novas oportunidades para que empresários comecem a explorar os empreendimentos que estão mapeados. Com a assinatura dos contratos, esses empreendedores já estão aptos para dar início na implementação do projeto no nosso Estado o que vai gerar novos empregos, ampliar a renda e criar novos negócios locais nas regiões onde haverá obras de para instalação das novas redes”, enfatizou.