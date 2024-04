Humberto e Ronaldo, Di Paulo e Paulino e Dorgival Dantas serão atrações da Agrotins, confirma Wanderlei

Da redação

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) visitou nesta segunda-feira as obras da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins), acompanhado do secretário da Agricultura e Pecuária, Jaime Café. Wanderlei Barbosa aproveitou a agenda para anunciar as atrações da 24ª edição da feira.

Entre os destaques estão os artistas Humberto e Ronaldo, Di Paulo e Paulino e Dorgival Dantas. Além disso, o governador ressaltou o projeto de uma praia permanente dentro do parque. A estrutura será disponibilizada para a população durante todo o ano. “O investimento é significativo, mas é uma obra que beneficiará toda a população, que poderá desfrutá-la durante todo o ano”, afirmou.