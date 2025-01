Governo do estado nomeia novo presidente do Naturatins

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, nomeou nesta quarta-feira, 15, Cledson da Rocha Lima como o novo presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). A mudança na liderança do órgão reflete o compromisso do Governo Estadual com avanços nos serviços ambientais e na preservação dos recursos naturais.

O chefe do executivo destacou a importância de fortalecer a eficiência do Naturatins, especialmente em áreas estratégicas como o Sistema de Análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

“Com a nova gestão vamos priorizar a eficiência no sistema de análise do CAR, garantindo a regularização das propriedades rurais e o cumprimento das diretrizes ambientais. Além disso, avançaremos na implementação dos planos de manejo das APAs, com destaque para a APA do Cantão, promovendo um equilíbrio entre preservação ambiental e desenvolvimento sustentável” ressaltou o governador Wanderlei Barbosa.

A instituição continuará a atuar de forma integrada com outros órgãos e setores da sociedade, promovendo um desenvolvimento sustentável e reforçando a posição do Tocantins como referência em gestão ambiental.

Perfil

Cledson Da Rocha lima é graduado em Engenharia Ambiental pela UEPA, 2008, e tem Pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, 2020; Pós-graduação em Economia e Gestão pela FGV, 2019 e Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela FUJ, 2009.