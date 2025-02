Governo do Tocantins assina contrato de incentivos fiscais com empresa que vai investir mais de R$ 370 milhões no Tocantins

da redação

O governador Wanderlei Barbosa recebeu nesta quinta-feira, 6, o conselheiro administrativo da Granja Faria S.A., Ricardo Castellar, para a assinatura do contrato de incentivos fiscais no âmbito do complexo agroindustrial, conforme a Lei estadual nº 1.695/2006. A empresa possui 301 colaboradores contratados e prevê a criação de mais 47 vagas, além do investimento de mais de R$ 370 milhões na economia tocantinense até o ano de 2028. Recentemente, o empreendimento incorporou a planta industrial da Produtora Josidith, em Darcinópolis, que se tornou a maior do grupo com capacidade de produção de 3 milhões de ovos por dia.

“O Governo do Estado está empenhado em tornar o Tocantins mais atrativo para investimentos. Nossa visão, a longo prazo, é construir um estado desenvolvido e industrializado, conforme preconiza o nosso Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços. Trabalhamos ao lado dos empresários, buscando atrair novos empreendimentos e expandir os já existentes. É assim que geraremos mais emprego e renda aos tocantinenses”, afirmou o governador.

O incentivo, na modalidade de implantação, foi aprovado na 136ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE). O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços e presidente do Conselho, Carlos Humberto, destacou o papel do CDE no sucesso das políticas de desenvolvimento e na concessão de incentivos como atração de investimentos. “Grandes empresas têm reconhecido o potencial do nosso estado como um atrativo para investimentos. Sob a gestão do governador Wanderlei Barbosa, o Tocantins tem crescido e se consolidado como um importante player no cenário nacional. Isso só é possível graças às políticas públicas bem planejadas e executadas”, concluiu.

Na ocasião, o empresário Ricardo Castellar reafirmou o motivo da decisão de investir no estado. “Nós continuamos investindo em nossa unidade Iana Tocantins, em Darcinópolis, porque acreditamos no mercado tocantinense. Sendo um excelente hub de distribuição, vamos gerar mais empregos e desenvolvimento para a economia. Seguimos crescendo com o Tocantins”, destacou.

Também estavam presentes ao encontro para a assinatura do contrato, o presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres; o deputado federal Carlos Gaguim e os deputados estaduais Léo Barbosa e Cleiton Cardoso.