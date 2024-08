Governo do Tocantins informa que está colaborando com Operação da PF

da redação

Em nota o governo do Tocantins disse que colabora com as investigações da Polícia Federal. A operação cumpre 30 mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira (26), em Palmas, Gurupi e Dianópolis. Os agentes investigam possíveis crimes de fraude à licitação, que teriam ocorrido no ano de 2018, relacionados à extinta Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação do Estado do Tocantins (SECIHD).

Confira a Nota

A Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional, bem como a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura informam que colaboram com a Polícia Federal no cumprimento dos mandados de busca e apreensão realizados na manhã desta segunda-feira, 26, referente a Operação Timóteo 6:9, que investiga supostas irregularidades em licitação que teriam ocorrido na extinta Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação do Estado do Tocantins na gestão do ex-governador Mauro Carlesse, entre os anos de 2018 e 2019.