Governo está contratando médicos para o Hospital Regional de Gurupi

O Governo do Tocantins publicou no Diário Oficial do Estado (DOE-TO), nº 6.773, da terça-feira, 12, a PORTARIA Nº 119/2025, com o chamamento público para contratação temporária de cirurgião geral, neurocirurgião, o vascular e ortopedista para atuação no Hospital Regional de Gurupi (HRG).

O chamamento de profissionais médicos, com Registro de Qualificação de Especialista (RQE), visa assegurar a prestação dos serviços públicos, quanto ao atendimento às necessidades de saúde da população. Os interessados devem encaminhar currículo profissional e demais documentos comprobatórios ao exercício da função no e-mail: [email protected] e em caso de dúvidas, entrar em contato nos números de telefone: (63) 3027-4390 (63) 3027-4391.

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), Carlos Felinto, “o chamamento tem como foco a assistência continuada da população usuária do Sistema Único de Saúde, referenciada para o Hospital Regional de Gurupi. Esperamos por profissionais interessados e, assim, darmos continuidade ao trabalho de cuidar das pessoas, como determina o governador Wanderlei Barbosa”.

Os profissionais farão jus ao recebimento de indenização por insalubridade, que pode ser de 8%, 10% ou 12%, e adicional noturno, conforme as regras estabelecidas nas legislações vigentes. Os salários variam entre R$ 7.499,70 e R$ 22.499,40, conforme as horas trabalhadas.