Governo estadual entrega revitalização do polo do projeto Mãos que Criam e lança Cartão AlimenTO nesta quarta-feira, 4

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, entrega nesta quarta-feira, 4, às 18 horas, o espaço revitalizado do polo do projeto “Mãos que Criam”, localizado na região norte de Palmas. Na ocasião será lançado ainda o Cartão AlimenTO destinado às famílias vulneráveis do estado.

O Mãos que Criam é um projeto do Governo do Tocantins, executado pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) em parceria com a Secretaria Extraordinária de Participações Sociais (Seps), que promove capacitação, empreendedorismo e inclusão produtiva.

O novo espaço conta com estrutura renovada, jardim reestruturado e ambientes adaptados com capacidade para a realização de cursos profissionalizantes, como Artesanato, Corte e Costura, Design de Sobrancelhas, Maquiagem, Corte de Cabelo e Panificação por meio do projeto Padaria Artesanal.

O polo norte do projeto está situado na 305 Norte, Alameda 02, Lote 02, ao lado do CEM Castro Alves.

Cartão AlimenTO

Durante a entrega da nova estrutura do projeto “Mãos que Criam”, o governador Wanderlei Barbosa fará ainda a entrega simbólica do cartão AlimenTO para uma família beneficiada.

O cartão é uma benefício do projeto AlimenTO, de iniciativa do Governo do Estado do Tocantins, por meio da Setas, que integra as ações desenvolvidas para o enfrentamento aos impactos provocados pela fome e a pobreza, constituindo-se como ferramenta importante para garantir a segurança alimentar.