Governo recebe helicóptero Esquilo B2 para o Grupamento Aéreo da Polícia Militar do Tocantins

Nesta segunda-feira, 9, o Grupamento Aéreo da Polícia Militar do Tocantins (Graer) foi contemplado com um helicóptero Esquilo B2, batizado de Graer 03. A entrega oficial da aeronave ocorreu no Hangar da Helisul, em Brasília. O governador Wanderlei Barbosa recebeu oficialmente o helicóptero entregue pela diretora de gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, Dra. Camila Pintarelli. Acompanharam o Governador os senadores Professora Dorinha e Eduardo Gomes, o comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, e o comandante tenente-coronel da Polícia Militar do Tocantins, Eduardo Douglas.

A aeronave, adquirida por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça, será empregada em operações estratégicas da Polícia Militar do Tocantins, incluindo apoio aéreo em ações policiais, combate a incêndios, missões de busca e salvamento, e operações de resgate. O helicóptero Graer 03 representa um significativo avanço na capacidade operacional do grupamento, proporcionando maior agilidade e eficiência em cenários que demandam respostas rápidas. Sua entrega reforça as forças de segurança do Estado, ampliando a proteção e o suporte à população.

O governador Wanderlei Barbosa destacou sobre a importância de receber o helicóptero. “Quero parabenizar nosso comandante geral, a senadora e nossa bancada federal. Agradeço a todos os profissionais que, além do combate no solo, operam nossos equipamentos. O presente que recebemos será fundamental, pois nosso estado tem um grande território e a necessidade de deslocamentos e socorros em regiões como o Jalapão. Formamos uma equipe capacitada para operar aeronaves, e nosso estado, com 277 mil km², é maior que muitos países. Agradecemos a parceria de outros estados e a colaboração também, o Governo do Tocantins tem investido em parcerias em diversas áreas, e isso se reflete em bons indicadores para fortalecer nosso estado e país”, enfatizou o Governador.

Com uma frota de aeronaves modernas e uma equipe altamente treinada, o Graer desempenha missões essenciais que vão desde patrulhamento aéreo e terrestre até resgates, apoio tático, operações aeromédicas, combate ao crime organizado e assistência a autoridades políticas e civis. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins, cel. Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, destacou a importância do helicóptero para o grupamento. “O helicóptero é essencial para a Polícia Militar devido à sua rapidez, capacidade de acesso a áreas remotas e visão ampla, facilitando monitoramento, perseguições e resgates. Ele apoia operações táticas, oferece segurança a equipes terrestres e exerce impacto psicológico, inibindo crimes. Trata-se de uma ferramenta estratégica que amplia a eficiência e a eficácia das ações policiais”, ressaltou o comandante.

Em 2024, o Graer desempenhou um papel fundamental em diversas operações realizadas pela Polícia Militar do Tocantins, prestando apoio a instituições como a Procuradoria Geral do Estado, as secretarias de Saúde e Educação, o Tribunal de Justiça e o Naturatins. As ações incluíram o transporte de técnicos, secretários e autoridades, além de deslocamentos entre o Tocantins e Brasília. O grupamento também participou de fiscalizações ambientais em áreas protegidas e parques estaduais, com destaque para as operações conduzidas em parceria com o Naturatins.

A senadora Professora Dorinha salientou o momento de entrega do helicóptero. “Hoje, celebramos um momento de grande importância para o Estado, especialmente para a segurança pública. A Força de Segurança Nacional, por meio do Ministério, está transferindo um helicóptero adaptado para operações ostensivas para a Polícia Militar. Esse equipamento, acompanhado de um caminhão de suporte com abastecimento e outros recursos, reforça a atuação das forças de segurança, incluindo vigilância noturna e abordagens. Recentemente, também entregamos drones especializados para monitoramento noturno e detecção de presença e temperatura. Além disso, com o apoio de recursos da bancada federal, implementamos videomonitoramento em todas as entradas e fronteiras do Estado, tornando Tocantins cada vez mais seguro para seus habitantes”, finalizou a senadora.

Estiveram presentes também, acompanhando o Governador, o secretário de Representação do Estado do Tocantins em Brasília (Serb), Carlos Manzini Júnior, o secretário de Parcerias e Investimentos do Tocantins (SPI), Thomas Jefferson, o subcomandante do Graer, Tenente Coronel Ednaldo Siqueira Vieira, a tenente coronel e assessora parlamentar, Benedita Barra. Os deputados federais, Carlos Gaguim e Ricardo Ayres. Do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o coordenador-geral de Licitações e Contratos da Senasp, Marcio Batista Nunes.