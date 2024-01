IPVA: Boletos já estão liberados a partir desta segunda-feira (1º)

da redação

Os contribuintes já podem ir preparando o bolso pois a partir do dia 1º de janeiro, os boletos do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) estarão disponíveis. O prazo para pagamento a vista e da primeira parcela vencem no dia 15 do mesmo mês.

Para baixar o boleto os contribuintes devem entrar no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e acessar a aba do IPVA. Outra opção é emitir o boleto pelo site do Departamento de Trânsito (Detran). Em ambos os acessos é necessário informar o número de renavam, a placa do veículo e dados pessoais.

Segundo o estado, proprietários de veículos que pagam até R$ 200 serão isentos. Apesar da isenção do imposto, esses contribuintes ainda devem fazer o pagamento do licenciamento anula, que é emitido no site do Detran.