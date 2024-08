Ivory de Lira assume secretaria de estado que antes era indicação de Laurez

da redação

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) trouxe no Diário Oficial de quinta-feira, 8, mais uma novidade no primeiro escalão. O deputado estadual licenciado Ivory de Lira (PCdoB) é o novo secretário das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional. A nomeação chama atenção porque o parlamentar vem de uma pré-candidatura a prefeito de Miracema do Tocantins frustrada por problemas de saúde, após ter conseguido unir as oposições. Com isso, a suplente Luana Ribeiro (PCdoB) continuará na vaga de Ivory na Assembleia Legislativa.

A Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional (Secidh) era ocupada até 18 de julho por um aliado do vice-governador Laurez Moreira (PDT), Thiago Lopes Benfica. Ele foi exonerado com outros aliados de Laurez, em meio à crise entre o governador e seu vice.