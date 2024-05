Lar Batista completa 82 anos e primeira-dama do estado entrega doações de alimentos

da redação

A primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais do Tocantins, Karynne Sotero, prestigiou, nesse sábado, 25, a Festa de 82 anos do Lar Batista F. F. Soren, situado em Luzimangues, distrito de Porto Nacional. Madrinha da instituição, a primeira-dama entregou ao Lar Batista uma tonelada de alimentos não perecíveis arrecadados na ação “Agrotins Alimenta quem Precisa”, e presenteou a instituição com um aparelho de TV.

“Alem de participar desta importante festa em comemoração aos 82 anos da unidade, entregamos as doações que arrecadamos na Agrotins deste ano para ajudar as pessoas atendidas e trouxemos ainda nosso abraço, meu e do governador Wanderlei Barbosa. Esse local tem um espaço reservado no nosso coração e pode continuar contando com o nosso apoio”, ressaltou a primeira-dama Karynne Sotero.

A diretora do Lar Batista, pastora Judite Rocha, expressou a alegria de contar com a presença do Governo do Estado, por meio da primeira-dama, na grande festa que reuniu cerca de 2 mil pessoas. “Todas as vezes que ela vem aqui é com o coração aberto para dar amor às nossas crianças e também olhando para as nossas necessidades, como as cestas básicas que ela trouxe e tantas demandas que a gente tem passado e ela tem recebido com carinho e resolvido”, declarou.

Lar Batista

Fundado em 1942 às margens do Rio Manoel Alves Pequeno, na cidade de Itacajá, o Lar Batista foi transferido para Luzimangues, distrito de Porto Nacional, em 2010. A instituição recebe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e familiar encaminhados pela Vara da Infância e Juventude e Ministério Público.