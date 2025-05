Luto no Rádio Tocantinense: Morre o Radialista e Narrador Esportivo Domingos Santos

da redação

O Tocantins perdeu nesta segunda-feira (5) uma de suas vozes mais emblemáticas do rádio esportivo. O radialista e narrador Domingos Santos foi encontrado sem vida no banheiro de sua residência, localizada em Palmas.

Com uma carreira marcada por paixão e dedicação ao esporte, Domingos Santos se destacou como uma referência na narração de partidas de futebol, conquistando a admiração de ouvintes e colegas de profissão. Sua voz inconfundível e estilo vibrante tornaram-se símbolos das transmissões esportivas no estado.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do falecimento. Domingos Santos deixa uma lacuna irreparável no rádio esportivo do Tocantins, sendo lembrado por sua voz marcante e pelo amor ao esporte que transmitia em cada narração.