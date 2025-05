Major da PM-TO falece após acidente de moto em rodovia

O major da Polícia Militar Joaquim de Santana Filho, de 54 anos, morreu após cair da moto que dirigia na TO-020, na região do distrito de Taquaruçu, em Palmas. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (04).

O major foi encontrado no km 6,5 da rodovia, por volta das 3h. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, Joaquim perdeu o controle da motocicleta, caiu e bateu a cabeça no meio fio. Ele foi declarado morto pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Joaquim Santana ingressou na Polícia Militar (PM) em 2001, na graduação de 1º Sargento, e foi promovido a major no dia 21 de abril deste ano. Conforme a PM, ele havia requerido o ingresso para a reserva remunerada a menos de um mês.

“Sua partida precoce deixa uma marca de tristeza e dor em toda corporação. Agradecemos imensamente os anos de serviço e a valiosa contribuição do Major Santana para a segurança e o bem-estar da sociedade tocantinense. Sua partida deixa uma lacuna em nossos corações”, afirma um trecho da nota de pesar assinada pelo Coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, Comandante-Geral da PM no Tocantins.