Manifestação: Inspetores da Adapec cobram diálogo e valorização profissional por parte do Governo do Tocantins

A Associação dos Inspetores de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Assindefesa) realizou na manhã desta quinta-feira, 22, uma manifestação no Palácio Araguaia para cobrar valorização da categoria e diálogo com o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). A meta, segundo a Assindefesa, que contou com a participação de 60 inspetores das 11 regionais da Adapec era discutir as principais reinvindicações que visam a valorização dos Inspetores de Defesa Agropecuaria do Estado.

No ocasião, o presidente da Assindefesa Luciano Gondim foi recebido pelo Secretário Executivo da Casa Civil Neuzin Neto e apresentou as principais reivindicação da classe, dentre elas, a insalubridade, reinvindicação antiga da categoria, que envolve a execução de atividades insalubres que colocam em risco a saúde dos Inspetores, pagamento da segunda parcela dos passivos referente ao Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária (Redad), mudança de interstício nas progressões dos concursados de 2012 e da nomenclatura, além da criação de um banco de metas do Redad com o objetivo de evitar prejuízos nos pagamentos dos servidores afastados por motivo de saúde, dentre outras reivindicações.

O presidente Luciano explicou ao secretário que algumas reinvindicações não geram ônus para o estado e que falta apenas vontade por parte do Governo em dialogar com a entidade representativa para que as propostas apresentadas pela categoria virem lei e atendam os anseios da classe.

Num momento onde uma comitiva da Adapec e do governo estadual estão indo a Paris receber o certificado internacional de estado livre de Febre Aftosa sem vacinação, status que abre o mercado internacional da carne bovina do Tocantins conquista possível graças ao trabalho exemplar dos servidores de defesa agropecuária da Adapec, o mínimo que o Governo deveria fazer era ouvir as reinvindicações dos Inspetores e atender naquilo que for possível, como justa forma de valorização do trabalho destes servidores’, pontou Luciano durante a reunião com o gestor.

A Assindefesa não medirá esforços para que o governo reconheça o trabalho dos Inspetores e dê a devida valorização a estes profissionais que através de suas ações têm proporcionado ganhos econômicos expressivos a agropecuária do Tocantins com abertura do mercado internacional aos mais variados produtos exportados. A manifestação de hoje acorreu justamente por que o governo do estado não tem nos dado a devida atenção, se negando a receber a Assindefesa para ouvir nossas reinvindicações’, pontou o presidente Luciano, ressaltando que novos atos de manifestação serão realizados em todo o estado, até que o governo nos dê a oportunidade do diálogo e atenda nossas reinvindicações.