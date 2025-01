Mauro Carlesse vira réu em ação por interferência em investigações da Polícia Civil

da redação

O ex-governador Mauro Carlesse (Agir) se tornou réu em uma ação criminal que vai julgar as denúncias de aparelhamento na Polícia Civil para interferir em investigações contra corrupção no Tocantins. Ele teve a prisão decretada em outro processo e está preso há um mês por suposto risco de fuga internacional. Também foram denunciados três ex-secretários e dez delegados.

A denúncia traz diversos fatos que repercutiram no estado a partir de 2018, quando Carlesse assumiu o governo. Entre os atos investigados estão a abertura de sindicâncias e processos disciplinares contra delegados que investigavam corrupção, mudanças no comando de delegacias e grupos de combate à corrupção, além da criação de Manual de Procedimentos que proibia os delegados de criticarem autoridades e darem entrevistas sem autorização.

O suposto aparelhamento da Polícia Civil fazia parte de investigações que tramitaram no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e levaram ao afastamento e renúncia de Carlesse. Com a saída do ex-governador do cargo, as investigações foram repassadas para a Justiça Estadual.

Parte do grupo denunciado, inclusive, responde em outra ação penal na 3ª Vara Criminal de Palmas que investiga atuação de uma central de espionagem suspeita de obstruir e vazar informações sobre investigações contra o governo. O mesmo juízo também decretou a prisão preventiva de Carlesse por risco de fuga internacional

Desta vez, a representação feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e 9ª Promotoria de Justiça da Capital apura uma suposta estruturação da Polícia Civil, com a substituição de delegados para interferir e atrapalhar investigações de corrupção durante o governo de Mauro Carlesse.

O documento tem mais de 200 páginas e detalha todo o suposto processo de aparelhamento. A denúncia foi aceita pelo juiz da 3ª Vara Criminal de Palmas. Entre os réus estão: