Médico de Lagoa da Confusão morre após grave acidente de carro em rodovia

O motorista da picape, homem de 36 anos, também ficou ferido e foi socorrido por terceiros até o hospital de Cristalândia.

Uma testemunha contou que o médico que morreu trafegava na pista contrária, até que perdeu o controle e começou a sair da rodovia. Ele retornou, rodou na pista e acabou batendo com a picape. A Polícia Científica esteve no local e a perícia vai confirmar as causas do acidente.