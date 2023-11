Membros do Comitê Gestor do Governo do Tocantins debate otimização de recursos estaduais

da redação

Membros do Comitê Gestor do Governo do Tocantins reuniram-se na sede da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), na manhã desta sexta-feira, 24, para discutir e deliberar sobre questões estratégicas fundamentais ao desenvolvimento do Estado. A reunião buscou debater sobre a otimização dos recursos e o alinhamento de ações para fortalecer a administração estadual.

O encontro foi presidido pelo secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Filho, que abriu os trabalhos ressaltando a importância da colaboração entre as diferentes esferas do governo para alcançar os objetivos estabelecidos. Na ocasião, foram abordados temas como a gestão financeira, a implementação de políticas públicas e o acompanhamento de projetos estratégicos em andamento.

Participaram da reunião, além do secretário-chefe da Casa Civil, os secretários de Estado da Fazenda, Júlio Edstron Secundino Santos; do Planejamento e Orçamento, Sergislei Moura; da Comunicação, Márcio Rocha; e da Administração, Paulo César Benfica.