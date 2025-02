Mineradora Hochschild Mining chega ao Tocantins e articula investimento de US$ 250 milhões

da redação

O governador Wanderlei Barbosa recebeu nessa segunda-feira, 3, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, os executivos da mineradora peruana Hochschild Mining, Rodrigo Nunes e Edson Del Nero. O objetivo foi apresentar ao Chefe do Executivo o projeto para implantação na mina de ouro de Monte do Carmo, que prevê um investimento de US$ 250 milhões. O projeto da mina de Monte do Carmo constitui o maior investimento da mineradora no Brasil, que já possui investimento em Mara Rosa, em Goiás.

“Tenho muita satisfação em poder ajudar no início de implantação desse projeto de exploração. O Governo do Tocantins está à disposição para ajudar a promover a riqueza e o desenvolvimento de Monte do Carmo e o que queremos é que esse processo de desenvolvimento chegue a todas as localidades próximas”, externou o governador Wanderlei Barbosa, ressaltando aos dirigentes da mineradora que a sua equipe vai fazer o necessário para atender com celeridade esse momento de implantação da empresa.

O CEO da empresa, Rodrigo Nunes, explicou que o Projeto Monte do Carmo vai contar com um investimento inicial de US$ 250 milhões e gerar 2 mil empregos diretos e indiretos. Segundo ele, o período de operação está estimado em 12 anos, com uma capacidade estimada de 6 mil toneladas de minério por dia. Para o executivo, o acolhimento do Governo do Tocantins foi fundamental para que a Hochschild Mining tomasse a decisão de comprar o projeto, que custou US$ 60 milhões. “Estamos 100% acolhidos com todo apoio de cada uma das instituições públicas envolvidas para avançar o projeto da forma mais sustentável e eficiente possível”, enfatizou Rodrigo Nunes.

Monte do Carmo, com pouco mais de 7 mil habitantes, foi alçada ao centro das atenções após a Hochschild Brasil anunciar a aquisição do projeto, que já está na etapa final de licenciamento. Esse investimento é uma aposta ambiciosa e coloca o Projeto Monte do Carmo como potencialmente a maior operação de mineração de ouro da história do Tocantins.

Segundo o secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (Sics), Carlos Humberto Lima, esse é um projeto fruto de um trabalho de longos meses do Governo do Tocantins, por meio de várias pastas de forma transversal para assegurar ao investidor a maior segurança possível. “Esse trabalho tem demonstrado de forma inequívoca ao investidor o grande ambiente de negócio que estamos construindo no Tocantins, como determina o governador Wanderlei Barbosa. Isso tem sido essencial em todos os momentos e principalmente quando se trata de um projeto dessa envergadura”, comentou o secretário.

Impacto econômico

A operação, ainda em fase de licenciamento, promete movimentar a economia local de maneira extraordinária, como citou o presidente da Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto), Milton Neres. “Estamos trabalhando para fomentar, regular e fiscalizar a cadeia produtiva da mineração e o Tocantins já apresenta resultados que mostram o potencial. A exemplo da chegada da Hochschild ao nosso estado, essa é uma conquista histórica que promete mudar o cenário econômico da região de Monte do Carmo. O Tocantins tem o privilégio de fazer um grande modelo de desenvolvimento econômico, sustentável, com inclusão social para que o Brasil possa se espelhar nas práticas daqui e desenvolver cada vez mais a mineração do nosso País”, afirmou.

O presidente da Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Cledson Lima, responsável pelo trabalhado de licenciamento para o empreendimento, explicou que com a aquisição do projeto por parte da Hochschild o próximo passo será a expedição das concessões de autorização de Exploração Florestal (EF), bastante adiantado e que em breve será emitido. A partir dessa autorização deverá ser concedida a Licença de Instalação do empreendimento (LI). “Vamos cumprir o que o Governador quer, o processo de análise está adiantado e falta apenas a parte final para a concessão da Licença de Instalação e o Naturatins tem trabalhado para agir de forma célere na análise dos processos, cumprindo todos os requisitos legais, mas trabalhando para que os empreendedores tenham as suas licenças ao procurar o órgão na maior brevidade possível”, assegurou.

Hochschild Mining

A Hochschild Mining é uma empresa focada na produção de metais preciosos, ouro e prata, e já tem mais de 110 anos de existência. Desde 2006. Atualmente conta com três operações: uma operação no Peru, que é a principal do grupo; uma operação na Argentina, que é a mina San José; e a mais recente Unidade Mara Rosa, no Brasil.