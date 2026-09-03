Ministro anuncia pacote de obras para o Tocantins como duplicação da BR-010 e nova ponte

da redação

O ministro dos Transportes, George Santoro, anunciou um conjunto de projetos de infraestrutura para o Tocantins durante evento realizado em Palmas. Entre os principais investimentos está a restauração e duplicação de 39,5 quilômetros da BR-010, no trecho entre Palmas e Porto Nacional, incluindo a construção de um viaduto de acesso à região de Taquaralto.

O pacote também contempla intervenções nas BRs 235 e 242 e a construção de uma nova ponte sobre o Rio Tocantins, entre Pedro Afonso e Tupirama. De acordo com o ministro, o edital para a nova ponte deverá ser publicado ainda em setembro.

Outro projeto apresentado prevê uma ligação ferroviária entre a Ferrovia Norte-Sul e a Transnordestina, com conexão planejada na região de Guaraí.

A proposta poderá criar uma nova rota para o escoamento da produção tocantinense até os portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. Também estão previstas obras de adequação e pavimentação em 318,1 quilômetros da BR-235 e serviços na BR-242, entre Peixe e Taguatinga. Apesar dos anúncios, os projetos estão em diferentes etapas: alguns ainda dependem de licitação, enquanto a conexão ferroviária permanece em análise de viabilidade.