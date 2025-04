Ministro Renan Filho exonera superintendente do Dnit no Tocantins

da redação

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB) exonerou Renan Bezerra de Melo Pereira do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Tocantins. O gestor estava afastado do cargo desde janeiro por conta da queda da Ponte Juscelino Kubitschek, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), em dezembro. A medida era válida por 60 dias ou até a conclusão da sindicância interna. Apesar de a sindicância ainda não ter sido concluída, o ministro decidiu pela exoneração.

No mesmo Diário Oficial da União, Renan Filho já nomeou Luiz Antonio Ehret Garcia para assumir a superintendência do DNIT no Tocantins. O novo indicado é servidor de carreira, foi chefe do Serviço de Engenharia da Superintendência Regional de Mato Grosso e passou pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária do Ministério dos Transportes.