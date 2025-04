Ministro Renan reafirma conclusão da ponte sobre o rio Tocantins no final de 2025

da redação

O ministro dos Transportes, Renan Filho, reafirmou na sexta-feira (25) que a nova ponte sobre o rio Tocantins, na divisa entre Tocantins e Maranhão, será concluída até o final de 2025. A declaração foi feita em um vídeo divulgado nas redes sociais, no qual o ministro mostrou o avanço das obras nos dois lados dos estados.

“Empurra esse vídeo aí pra frente, porque o compromisso aqui do Ministério dos Transportes é a gente entregar essa obra pronta ainda esse ano de 2025”, afirmou Renan Filho. Ele destacou que os trabalhos estão em ritmo acelerado: “Subindo de lá e subindo de cá”. A gravação mostra o avanço das obras tanto do lado do estado do Maranhão quanto do Tocantins.

Renan garantiu que a obra será executada em tempo recorde para restabelecer a normalidade na região. Após o desabamento da ponte JK, o governo federal mobilizou equipes e recursos para iniciar rapidamente a construção da nova travessia.

Localizada na BR-226, a ponte desabou em dezembro de 2024, interrompendo o trânsito e prejudicando a economia regional. A reconstrução foi tratada como prioridade pelo governo federal.