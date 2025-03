Morre aos 76 anos o arquiteto Walfredo Antunes, um dos responsáveis pelo projeto arquitetônico de Palmas

da redação

O arquiteto e urbanista Walfredo Antunes faleceu aos 76 na tarde desta sexta-feira, 14, em um hospital de Goiânia (GO), vitimado por um câncer no pâncreas. Ele é um dos responsáveis pelo projeto arquitetônico de Palmas, tendo acompanhado a execução das primeiras obras urbanas e prédios públicos da capital, além de ser um grande profissional, foi também um acadêmico respeitado, na Universidade Federal do Tocantins, e assumiu postos importantes na gestão pública no Tocantins, como secretário de Estado, assessor especial da Governadoria e presidente do Instituto de Planejamento Urbano de Palmas.

Nota de Pesar

“Com imenso pesar, recebi a notícia do falecimento do arquiteto e pioneiro de Palmas, Walfredo Antunes, nesta sexta-feira, 14 de março. Sua atuação foi fundamental na criação e no desenvolvimento da capital mais jovem do país, deixando um legado de projetos inovadores e um compromisso inabalável com a cidade que ajudou a construir e viu crescer.

Além de sua contribuição para a arquitetura, Walfredo marcou a educação do estado ao lecionar no curso de Arquitetura da Universidade Federal do Tocantins, compartilhando seu conhecimento e inspirando gerações de profissionais. Ele também deixou sua marca ao atuar em diversas ocasiões nas esferas públicas, sempre em prol do desenvolvimento urbanístico.

Neste momento de dor e consternação, expresso meus sinceros sentimentos e rogo a Deus que conceda conforto e força aos familiares, aos amigos e aos admiradores. Que sua trajetória e legado continuem vivos na história e no coração daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Wanderlei Barbosa

Governador do Tocantins“