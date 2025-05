Morre Davi Mendes, pioneiro do turismo nas Serras Gerais-TO

Morador histórico do município de Almas (TO) e guardião do Vale dos Pássaros, nas Serras Gerais, o senhor Davi Mendes, faleceu nesta terça-feira (6/5), de causas naturais.

Davi Mendes dedicou mais de 80 anos de sua vida à convivência e preservação da natureza em sua forma mais autêntica. Em sua propriedade, localizada a 50 km de estrada de chão após Pindorama, o visitante era recebido com simplicidade e sabedoria, antes mesmo de acessar os encantos das cachoeiras do Urubu Rei e da Cortina. Ali seu Davi, como é conhecido, construía, dia após dia, uma experiência de turismo de vivência única, respeitosa com a natureza e rica em conhecimento tradicional.

Em nota de pesar, a Secretaria do Turismo do Tocantins (Sectur) lamentou o falecimento e disse que sua partida deixa um vazio imenso no coração do turismo tocantinense, especialmente nas Serras Gerais, onde seu legado permanecerá vivo entre trilhas, histórias e o som dos pássaros que tanto amou.

“À família e amigos, nossa solidariedade neste momento de dor”, disse o secretário de Turismo Hercy Filho.