No bico, governo entrega obra de pavimentação asfáltica em 3 assentamentos que beneficiam 140 famílias

da redação

Dando continuidade a agenda do primeiro dia de inauguração e vistoria de obras no bico do Papagaio, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira dama do Tocantins e Secretaria Extraordinária de Participações Sociais do Estado, Karynne Sotero e do vice-governador, Laurez Moreira, juntamente com a prefeita de Buriti do Tocantins, Lucilene Brito, entregaram na tarde desta sexta-feira, 16, durante a solenidade, as obras de pavimentação em bloquete nos projetos de assentamento Canaã, Boa Sorte e Sossego, que beneficiam cerca de 140 famílias.

Na ocasião, Wanderlei Barbosa também participou de inauguração da Creche Municipal Professora Maria Benta, e da reinauguração da sede da prefeitura de Buriti do Tocantins.

“É uma honra participar desta solenidade em Buriti do Tocantins, onde pudemos inaugurar essa importante creche, proporcionando um ambiente acolhedor e seguro para as crianças, e também entregar obras que trazem melhorias de infraestrutura para famílias que residem nos assentamentos, dando qualidade de vida melhor para essas famílias. Nosso compromisso com o desenvolvimento e bem-estar da população tocantinense segue firme, e continuaremos trabalhando incansavelmente juntamente com os municípios para construir um futuro melhor para todos” salientou o Governador do Tocantins.

O vice-governador Laurez Moreira ressaltou que o Governo do Tocantins trabalha para entregar melhorias para os municípios “Muito feliz por estar aqui em Buriti vendo o volume de obras que a prefeitura tem feito, o Governo do Tocantins tem sido parceiro do município, é isso que nós queremos, o Estado e prefeitura juntos para beneficiar os nossos municípios” declarou Laurez Moreira.

A obra de pavimentação em bloquete nos projetos de assentamento Canaã, Boa Sorte e Sossego no município de Buriti do Tocantins, beneficiam cerca de 140 famílias, com investimento total de mais de R$ 2.000.000,00 do Governo do Tocantins, por meio Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto). O projeto faz parte do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego e Renda.

O Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego foi idealizado e implantado na atual gestão do Governo do Tocantins com o principal propósito de fortalecer a economia, gerando empregos e renda para a população nos 139 municípios do estado do Tocantins.

Agradecendo a parceiros do Governo junto ao município, a prefeita de Buriti do Tocantins, Lucilene Brito, ressaltou que hoje é um dia de festa para todos os moradores da cidade ao receberem grandes obras. “É com o coração cheio de gratidão que hoje estamos entregando para nossa comunidade a tão sonhada creche Professora Dona Benta. E também vamos reinaugurar o nosso prédio da prefeitura e realizar a entrega das obras dos três projetos de assentamentos que foram todos devidamente pavimentados com recursos do Governo do Tocantins, beneficiando 140 famílias. Quero agradecer especialmente ao governador Wanderlei Barbosa por todo apoio dado ao nosso município” disse Lucilene Brito.

Antônia do bonitão, moradora do PA Soninho pontuou que a pavimentação mudou a vida das famílias residentes nos assentamentos beneficiados. “Estou muito feliz pela obra de pavimentação realizada na nossa comunidade. Isso trouxe qualidade de vida para família, evitando no período de chuva aquele sofrimento do barro e lama. Sem sobra de dúvidas foi um grande feito para os nossos assentamentos tanto o sossego como para os demais que foram beneficiados” enfatizou.

Creche Maria Benta

A creche tem capacidade para atender até 224 alunos de 1 a 2 anos em dois turnos (matutino e vespertino), a unidade possui 7 salas de aula climatizadas, parquinho, fraldário, áreas administrativas, vestiários, cozinha, jardins e hortas sensoriais, além de 4 solários e sala multiuso, distribuídos em aproximadamente 840m² de área construída. A creche está adequada às normas de acessibilidade em vigor, preparada para receber alunos e profissionais de educação com mobilidade reduzida.

A diretora da creche Magna Jobina destacou que com a nova estrutura a creche terá suporte para atender mais alunos.

“Hoje é um dia de muita alegria para todos nós, pois com a inauguração da nova creche poderemos atender a um público maior de crianças. Esse é um projeto aguardado por toda população, principalmente pelos pais que já estão nos procurando para realizar matrículas” finalizou a diretoria Magna Jobina.

O projeto é da Secretaria Municipal de Educação e Cultura com a prefeitura de Buriti do Tocantins e Governo do Tocantins, e faz parte do programa Proinfância que visa ampliar a oferta de vagas para a educação infantil na cidade, proporcionando um ambiente seguro, equipado e acolhedor para as crianças do município.