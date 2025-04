No lançamento da Agrotins 2025, governador Wanderlei Barbosa critica entraves federais em obras no Tocantins

Da redação

Durante o lançamento da Agrotins – 25 anos, o governador Wanderlei Barbosa fez um desabafo sobre a falta de apoio do governo federal em questões essenciais para o desenvolvimento do Tocantins. Em seu discurso, o gestor estadual criticou a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) por dificultar a pavimentação de rodovias que passam por terras indígenas e também cobrou providências para a região do Bico do Papagaio, que sofre com os impactos da queda da ponte JK sobre o rio Tocantins.

O governador destacou que algumas obras importantes para o estado estão emperradas devido a entraves e licenças ambientais impostas pela Funai. Um dos exemplos citados foi o trecho de 7 km da rodovia entre Tocantínia e Lajeado, que ainda não recebeu pavimentação devido a restrições relacionadas ao território indígena.

“Tem algumas estradas que não são pavimentadas porque a Funai não deixa. Eu vou dar a ordem de serviço e asfaltar mesmo assim aí eles vão impedir e querer barrar o progresso que até os índios querem”, afirmou Wanderlei, ressaltando que a falta de infraestrutura prejudica não só a mobilidade da população, mas também o escoamento da produção agropecuária e o desenvolvimento regional.

Outro ponto abordado foi a situação crítica da região do Bico do Papagaio após o desabamento da ponte JK, um dos principais acessos sobre o rio Tocantins. Wanderlei Barbosa lamentou a demora do governo federal em apresentar soluções concretas para a população afetada.

“Até agora nada de concreto e apoio para ajudar aquela região”, criticou o governador, cobrando ações mais efetivas para minimizar os impactos econômicos e sociais causados pelo incidente.