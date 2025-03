No Tocantins, carreta de soja tomba em rodovia após motorista ouvir pneu estourar

da redação

Uma carreta carregada com soja caiu de uma ribanceira na TO-335, em Juarina, no noroeste do estado. O motorista contou que ouviu um barulho parecido com estouro de pneu e não conseguiu manter a direção pouco antes de passar por uma ponte na via.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o tombamento aconteceu por volta das 23h de sábado (1°). O motorista, de 52 anos, informou ouviu um barulho vindo do veículo pouco antes de perder o controle do veículo. Ele afirma que sentiu a carreta tombando para o lado esquerdo e até tentou controlar a direção, mas acabou batendo na estrutura lateral da ponte e caiu, informou a PM.