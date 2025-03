Novos sítios arqueológicos são descobertos no Tocantins

da redação

Cinco novos sítios arqueológicos foram identificados no Tocantins pela equipe do Núcleo Tocantinense de Arqueologia (Nuta), setor ligado à Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). Alguns podem ter até 2 mil anos de idade e demonstram que o território tocantinense possui muita história ainda não descoberta sobre quem passou por esta terra em outras eras.