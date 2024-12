Número de mortos após desabamento de ponte no Rio Tocantins sobe para 9; ainda há 8 desaparecidos

Da redação

O corpo de mais uma das vítimas do desabamento da ponte da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Maranhão ao Tocantins, foi localizado nessa quinta-feira (26). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA). Com isso, o número de mortes confirmadas chega a 9, enquanto 8 pessoas continuam desaparecidas.

De acordo com o CBMMA, o corpo da nona vítima foi localizado por moradores da região, no fim da tarde dessa quinta, fora da área de mergulho, a aproximadamente 6 km do local do desabamento. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.