Osires Damaso é nomeado presidente do Ruraltins

da redação

O Diário Oficial do Estado (DOE) publicado na noite desta segunda-feira, 24, trouxe o retorno do ex-deputado federal Osires Damaso (Republicanos) ao governo estadual. Desta vez, o republicano assume a presidência do Instituto de Desenvolvimento Rural (Ruraltins). Anteriormente, o político esteve à frente da Secretaria da Governadoria de novembro de 2023 a junho de 2024, função que deixou para disputar a Prefeitura de Paraíso do Tocantins.

O Ruraltins era de indicação do deputado federal Vicentinho Júnior (Progressistas). Ele deixou a estrutura do governo no segundo turno de Palmas quando decidiu apoiar a candidatura de Eduardo Siqueira Campos à Prefeitura de Palmas.