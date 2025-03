Pagamento dos servidores do Governo do Tocantins é antecipado para esta quarta-feira, 26

da redação

O Governo do Tocantins paga os servidores públicos estaduais nesta quarta-feira, 26, injetando R$ 278.621.352,07 na economia tocantinense. Os salários estarão disponíveis para saque ao longo do dia. A antecipação do pagamento foi anunciada pelo governador Wanderlei Barbosa nesta segunda-feira, 24.

“Começamos a semana com uma boa notícia para garantir mais segurança e tranquilidade aos nossos servidores. Nesta quarta-feira, 26, os salários estarão em suas contas”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa ao anunciar o pagamento.

Também nesta quarta-feira, o Governo do Tocantins fará o repasse do piso da enfermagem, em folha complementar elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO), em conjunto com a Secretaria de Estado da Administração (Secad).

A antecipação do pagamento dos salários e o repasse do piso da enfermagem reforçam, mais uma vez, o compromisso da gestão do Governo do Tocantins com a valorização dos servidores públicos estaduais.