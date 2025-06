Palestrante no II Agrotech, Laurez Moreira defende ciência, tecnologia e industrialização como pilares para o desenvolvimento do Tocantins

da redação

Durante a abertura do II Agrotech, evento promovido pelo curso de Agronomia e Agronegócio do ITPAC Porto Nacional, o vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, ministrou a palestra “Inovações Tecnológicas para o Agro”, destacando a importância da ciência, da tecnologia e da agroindustrialização para o crescimento acelerado do Estado.

Investir na educação, na ciência, na tecnologia e, principalmente, na industrialização do Tocantins é fundamental para que o nosso Estado cresça e se desenvolva o mais rápido possível”, afirmou Laurez Moreira ao abrir sua fala, reforçando o compromisso com uma agenda de modernização e inclusão produtiva.

O vice-governador apresentou um panorama histórico das frentes de desenvolvimento do Tocantins, destacando a evolução desde o ciclo do ouro, passando pelo cristal de rocha, a construção da rodovia Belém-Brasília, até o projeto de irrigação Rio Formoso, que tornou o Estado o terceiro maior produtor de arroz do Brasil, utilizando uma área territorial relativamente pequena.

“Foi a ciência e a tecnologia que nos permitiram alcançar esse nível de produtividade. Um projeto moderno de irrigação, aliado ao desenvolvimento de variedades de arroz mais produtivas, fez com que o Tocantins desse um salto. E é exatamente esse caminho que precisamos seguir: investir mais em conhecimento e inovação”, afirmou Laurez Moreira.