Palmas cedia tour Internacional com Paulo Vieira e Camila Vieira no próxima dia 12 de junho

Um dos principais e mais requisitados eventos que a Febracis está realizando no Brasil em 2024 é a tour internacional “Alta Performance – Pessoal e Profissional”, que chegará a Palmas no próximo dia 12 de junho e trará à capital tocantinense o renomado autor de best-sellers Paulo Vieira e Camila Saraiva Vieira.

Com mais de 80% dos ingressos comercializados, o evento vai contar com a participação do diretor nacional de Relações Institucionais da Febracis e da unidade no Tocantins, o especialista Newton Vieira. Os últimos ingressos estão a venda no link: https://bit.ly/altaperformancepalmas.

“Com certeza vai ser um marco na história de Palmas e do Tocantins. Muitas pessoas serão impactadas e transformadas. Toda mudança de sociedade passa por uma mudança de comportamento e mentalidade individual, então serão centenas de pessoas impactadas que vão sair prontas para gerar uma transformação tanto social quanto profissional na nossa cidade”, comentou Newton Vieira.

Estrutura personalizada

Com uma estrutura personalizada e um ambiente criado para a transformação, a tour “Alta Performance – Pessoal e Profissional” abordará temas como foco, produtividade, gestão de tempo e como desenvolver um plano executável para atingir as suas metas mais ousadas sem prejudicar as outras áreas da sua vida.

“Todas as pessoas vão aprender dentro do evento, que a partir de ferramentas e conceitos práticos e comprovados cientificamente, é possível dobrar a produtividade e eficiência apenas aplicando modelos comportamentais utilizados pelos principais atletas e empresários de alto nível do mundo”, destacou Newton.

Resultados

O evento, único no Tocantins, é para todas as pessoas que desejam realizar os seus objetivos, em menos tempo e com qualidade de vida.

“Todos os resultados que nós temos em nossa vida são frutos das crenças e hábitos que foram geradas e criados por nós. E o treinamento vai ensinar as pessoas a mudar esses comportamentos e hábitos para literalmente dobrar a sua produtividade em um curto espaço de tempo”, detalhou o diretor nacional.

Febracis

A Febracis é a maior escola de negócios da América Latina, com mais de 40 unidades no Brasil e no exterior, onde são realizados cursos e eventos presenciais, trabalhando uma metodologia única e unindo conceitos de inteligência emocional com o que há de mais moderno em relação a gestão empresarial e desenvolvimento humano.

A Febracis já impactou mais de 70 milhões de pessoas ao longo de 26 anos de história e pretende continuar ajudando empresas a escalarem seus negócios, otimizando sua gestão e trazendo a alta performance como um estilo de vida para todos os seus clientes.

