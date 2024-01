Polícia Federal promove Encontro para elaboração do Plano Tático Integrado de Segurança Pública para a Amazônia do Estado do Tocantins

Por Redação

A Polícia Federal realizou na manhã desta terça-feira (23/01/24) o Encontro para Elaboração do Plano Tático Integrado de Segurança Pública para a Amazônia do Estado do Tocantins que tem como objetivo definir as diretrizes para o Programa Estratégico de Segurança Pública da Amazônia – PESPAM e para os Planos Táticos Integrados de Segurança Pública para Amazônia – PTI Amazônia, no âmbito do Programa Amazônia: Segurança e Soberania – Programa AMAS.

A elaboração do PTI – Tocantins integra Forças de Segurança Federais: Polícia Federal, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, Secretária Nacional de Políticas Penais; e Forças de Segurança Estaduais: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins, Polícia Civil do Estado do Tocantins, Polícia Militar do Estado do Tocantins, Polícia Civil do Estado do Tocantins, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, Polícia Científica do Estado do Tocantins e Polícia Penal do Estado do Tocantins.

O planejamento ocorrerá entre os dias 23 a 25 de janeiro deste ano e após reunião para alinhamento geral as forças de segurança participarão de oficinas cujos temas centrais são Governança, Operações e Investigações, Inteligência e Logística e Investimentos.

O Encontro contou com a participação do Diretor para Amazônia e Meio Ambiente – Humberto Freire, o Superintendente Regional de Polícia Federal no Tocantins – Reginaldo Gallan Batista, o Delegado Regional de Polícia Judiciária – Josean Severo de Araújo, o chefe do Núcleo de Inteligência Policial – Rafael Favreto Machado, o chefe da Delegacia de Meio Ambiente – Delegado Omar Peplow, o APF Nelson Paulino, o APF Marlon Furtado e integrantes da Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente – DAMAZ, DPF Eduardo de Alencastro Filho, chefe do SAEM- Setor de Articulação com Estados e Municípios SAEM/SPI/CGEP/DAMAZ/PF, DPF Ricardo Ferro Costa Sousa, Chefe do Setor de Articulações com Entes Federais SAEF/SPI/CGEP/DAMAZ/PF, DPF Pedro Tavares Vale Alencar, chefe Divisão de Monitoramento e Gestão por Resultados – DMGR/CGEP/DAMAZ/PF e DPF Dhiego Melo Job de Almeira chefe da Divisão de Proteção da Amazônia Legal e das Operações Integradas DIPAZ/CGMA/DAMAZ/PF.