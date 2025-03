Policial penal e família morrem em acidente na BR-153 no Tocantins

Da redação

Três pessoas da mesma família morreram em um acidente entre um caminhão e carro na rodovia BR-153, próximo de Wanderlândia. Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (12). As vítimas são um policial penal que estava dirigindo o carro, a mãe dele e a avó de 89 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi frontal. A perícia esteve no local e a causa do acidente ainda será investigada. O motorista do caminhão, de 27 anos, ficou ileso. As três vítimas que morreram estavam dentro do carro.