Prefeito de Axixá do Tocantins proíbe tráfego de caminhões no perímetro urbano após queda da ponte JK

da redação

O prefeito de Axixá do Tocantins, Auri Wulange, do União Brasil, afirmou que a cidade está enfrentando um grande fluxo de veículos pesados após a queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira (Ponte JK), que fazia a ligação entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA).

“Devida à queda da ponte JK, estamos enfrentando um grande fluxo de veículos pesados em nossas ruas, o que tem causado sérios transtornos e danos à infraestrutura, especialmente à nossa malha asfáltica (que não foi projetada para receber essas cargas pesadas) e ao sistema de água e esgoto”, explicou o prefeito nas redes sociais.

“Por isso, a partir de hoje (segunda, 27), estamos proibindo o tráfego de carretas e veículos pesados nas ruas 13 de Maio e do Comércio, para que possamos realizar os reparos necessários”, informou o prefeito.

A mesma medida foi adotada pelo prefeito de Tocantinópolis, Fabion Gomes, em relação a caminhões com mais de 30 toneladas.