Presidente Amélio reforça apoio à imprensa com homenagens e confraternização para jornalistas

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Amélio Cayres (Republicanos), promoveu uma série de ações em alusão ao Dia do Jornalista, celebrado no dia 7 de abril, reafirmando seu reconhecimento à importância da imprensa para a democracia e para o fortalecimento do Parlamento tocantinense.

Como parte das comemorações, o parlamentar apresentou, em Sessão Ordinária nesta terça-feira, 8, requerimento de votos de aplausos a todos os jornalistas do Tocantins. A homenagem ressaltou a dedicação e o compromisso da categoria com a informação de qualidade e com a liberdade de expressão.

Amélio recebeu comunicadores do Bico do Papagaio em seu gabinete, onde prestou homenagem aos profissionais da região e destacou o papel essencial dos formadores de opinião da região para ampliar o acesso à informação para a população biquense.

Ainda na terça à noite, a Assembleia promoveu uma palestra sobre os impactos da Inteligência Artificial (IA) para o Jornalismo, ministrada pelo jornalista e pós-doutor em pesquisas sobre Jornalismo e IA, Guilherme Carvalho. O encontro reuniu profissionais de diversos veículos de comunicação e assessorias de imprensa de todo o Estado. Após a palestra, os convidados participaram de um coquetel e confraternização, promovendo a integração entre os profissionais da área.

As comemorações foram encerradas na manhã desta quarta-feira, 9, com um encontro entre os jornalistas e demais profissionais de comunicação da Aleto e os deputados estaduais. O momento reforçou a valorização do trabalho da imprensa e o diálogo constante entre a Casa de Leis e os profissionais da comunicação.

“Nosso mandato reconhece o papel fundamental dos jornalistas para construção de uma sociedade mais informada. Esta é uma forma de agradecer e valorizar esse trabalho que impacta diretamente a vida das pessoas, sempre atuando zelo na função, coragem, ética e compromisso”, destacou Amélio.