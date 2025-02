Quatro municípios filiam à ATM e entidade alcança 136 filiados, o maior número em 35 anos de história

da redação

Darcinópolis, Esperantina, Ipueiras e Palmas filiam à Associação Tocantinense de Municípios (ATM) neste início de 2025 e a entidade passa a contar com 136 filiados em seu quadro de associados, o maior número em 35 anos de história da ATM.

Nesta quarta-feira, 05, o prefeito de Darcinópolis, Raimundo Curica, esteve na sede da ATM, onde foi recebido pelo presidente da entidade, Diogo Borges. Na ocasião, o gestor assinou o termo de filiação de Darcinópolis junto à ATM e passou a integrar o quadro de associados.

“A ATM é uma força institucional e política em nosso Estado, tem nos defendido e nos representado fortemente, e ao entrar na prefeitura fiz questão de fazer parte dessa grande instituição, que tem trabalhado para trazer benefícios aos Municípios”, disse o prefeito Raimundo Curica.

O presidente da ATM destaca que a elevação do número de filiados é reflexo do trabalho eficiente e representativo que a entidade desempenhou nos últimos anos. “Os gestores estão cada vez mais cientes que a nossa união e o nosso comprometimento com a causa municipalista são fatores essenciais para promovermos o desenvolvimento. E esses valores temos defendido aqui na ATM”, disse Diogo Borges.

Restam apenas três municípios se filiarem para que a ATM alcance 100% dos municípios tocantinenses filiados à entidade.