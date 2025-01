Queda da ponte JK: Dnit afasta superintendente do Tocantins até conclusão de sindicância sobre acidente

da redação

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Tocantins, Renan Bezerra de Melo Pereira, foi comunicado nesta terça-feira, 14, do seu afastamento do cargo. Outros três nomes do órgão no Estado também estão sendo afastados.

A decisão é do diretor-geral do órgão, Fabricio Galvão, e o afastamento é de 60 dias ou até a conclusão da sindicância interna que apura as razões do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), em 22 de dezembro.