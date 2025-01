Queda da ponte JK: Três servidores do Dnit no Tocantins são afastados

da redação

Após o Ministério dos Transportes determinar o afastamento do superintendente do DNIT no Tocantins, Renan Bezerra de Melo Pereira, três servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Tocantins ficarão afastados dos cargos durante as investigações sobre a queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Tocantins e o Maranhão. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira (17).

Os nomes dos servidores afastados não foram citados na portaria que determinou o afastamento. O texto diz somente que eles ocupam os cargos de coordenador de engenharia, chefe de serviço de manutenção e chefe da Unidade Local de Araguaína.

Assim como no afastamento do superintendente, o servidores ficaram sem exercer as funções pelo prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período.

O afastamento preventivo não vai gerar prejuízo da remuneração e os deverão permanecer à disposição do DNIT e informar endereço, telefone e outros meios de contato para eventual convocação.

Ainda não foram nomeados outros servidores para ocupar os cargos durante o período de afastamento. Entretanto, o DNIT informou que isso deve ocorre nos próximos dias.