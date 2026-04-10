Trecho da BR-242 entre a divisa do Taguatinga (TO) com o Estado da Bahia poderá passar a ser chamado Moisés Avelino, defende Vicentino Jr

Deputado federal comemorou o avanço da tramitação do PL. A matéria agora vai à Comissão de Cultura.

Por Redação

A Comissão de Viação e Transportes (CVT) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 13/2026 que homenageia o ex-prefeito de Paraíso do Tocantins e ex-governador do Estado Moisés Avelino, falecido em dezembro de 2025.

Pela proposta, de autoria do deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB), fica denominada “Rodovia Governador Moisés Avelino” o trecho da BR-242 que liga o Município de Taguatinga, no Estado do Tocantins, à divisa com o Estado da Bahia.

A matéria agora vai à Comissão de Cultura (CCULT). “Um avanço na tramitação deste PL que é uma forma de homenagearmos este homem público que marcou profundamente a história política e administrativa do nosso Tocantins”, comemorou Vicentinho Júnior.