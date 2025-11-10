Representado o Tocantins, Laurez e comitiva embarca para a COP30

da redação

O governador Laurez Moreira embarcou neste domingo, 9, para Belém/PA, onde representará o Tocantins na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), maior evento global para discussão e negociações sobre mudanças climáticas.

Durante o evento, que ocorre entre os dias 10 e 21 de novembro, o chefe do Executivo estadual participará de painéis oficiais na Blue Zone da Organização das Nações Unidas (ONU), ao lado dos demais governadores da Amazônia Legal, apresentando as políticas públicas que têm transformado o estado com equilíbrio entre produção e conservação.

A participação do governador também inclui reuniões bilaterais com organismos internacionais e investidores interessados em contribuir para o crescimento do Tocantins, com o objetivo de ampliar a captação de recursos e impulsionar novas oportunidades para o estado.

“O Tocantins mostra ao mundo que é possível produzir e preservar. Somos o elo entre a Amazônia e o Cerrado, e estamos provando que desenvolvimento e sustentabilidade não são caminhos opostos, são a mesma estrada percorrida com responsabilidade”, ressalta o governador Laurez Moreira.

Laurez Moreira levará à COP30 a defesa de um novo pacto de justiça climática, no qual estados subnacionais possam acessar diretamente os recursos dos fundos internacionais voltados à preservação ambiental. “O mundo cobra metas dos países tropicais e está certo em fazê-lo, mas é preciso garantir que os recursos cheguem a quem protege a floresta e produz de forma responsável. O Tocantins não veio para prometer, veio para mostrar resultados”, reforça o governador.

Comitiva tocantinense

Além do governador Laurez Moreira e da primeira-dama e desembargadora, Ângela Prudente, compõem a comitiva tocantinense o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Divaldo Rezende; a secretária de Estado dos Povos Originários e Tradicionais, Narubia Werreria; o presidente da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias), Aleandro Lacerda; o presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Cledson da Rocha Lima; o presidente da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), Paulo Ricardo Silva Machado; o secretário-chefe da Casa Militar, coronel Vitor Teles, além de equipe de técnicos da área, totalizando 16 pessoas.